Politie pakt tweede verdachte op in verband met dodelijke steekpartij in Leiden

De politie heeft maandag een tweede verdachte opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij de steekpartij in Leiden. Daarbij viel vrijdag één dode en raakten twee mensen zwaargewond.

De steekpartij vond plaats in een pand aan de Oude Rijn in de stad. Een man kwam het pand binnen en stak drie mensen neer. Een 66-jarige man overleed ter plekke. De twee andere slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn ze niet meer in levensgevaar.

De politie laat weten dat het onderzoek nog in volle gang is. Zo is het nog niet duidelijk waarom de slachtoffers werden neergestoken. Zij waren allemaal aanwezig in Diaconaal Centrum De Bakkerij, een centrum voor kerkelijke hulp- en dienstverlening.