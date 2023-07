Vierdaagse zet 'safetycar' in om te enthousiaste snelwandelaars te beteugelen

De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse gaat een 'safetycar' inzetten om te voorkomen dat wandelaars die snel willen finishen in gevaarlijke situaties terechtkomen. De snelle lopers mogen de veiligheidsauto niet inhalen.

De maatregel is vooral genomen vanwege de kleine groep wandelaars die ieder jaar probeert om als eerste te finishen op de Wedren, het eindpunt van de Vierdaagse. Deze groep wandelaars, onder wie een rolstoeler, legt de 50 kilometer zo snel af dat de eerste wandelaars al voor 10.00 uur in Nijmegen binnenkomen.

"Dat heeft in voorgaande jaren wel eens tot onveilige situaties geleid. Wandelaars liepen bijvoorbeeld in het donker over een openbare weg die nog niet was afgesloten voor de Vierdaagse", zegt marsleider Henny Sackers.