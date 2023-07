Willem Holleeder lag weken in geheim in Leids ziekenhuis vanwege hartoperatie

Willem Holleeder is drie weken lang in het geheim behandeld aan zijn hart in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Dat bevestigt zijn advocaat Sander Janssen aan NU.nl na berichtgeving van De Telegraaf . De 65-jarige crimineel maakt het naar omstandigheden goed.

Het is al langer bekend dat Holleeder een hartpatiënt is. Hij moet regelmatig voor controle naar de dokter. Als gevolg van een medische complicatie was het nodig dat hij enige tijd werd opgenomen om behandeld te worden.

Het ging om een dusdanige ingreep, dat die volgens medici niet uitgevoerd kon worden in het penitentiaire ziekenhuis van de gevangenis in Scheveningen. Daarom gebeurde dit in het LUMC.

Holleeder werd al die tijd beveiligd door leden van het Bijzondere Ondersteuningsteam (BOT) van de gevangenis. Dat is een speciale eenheid die onder meer wordt ingezet om vluchtgevaarlijke gevangenen te bewaken.

Advocaat Holleeder: 'Medische situatie gebruikt voor ophef'

Volgens De Telegraaf gingen leden van het BOT in burgerkleding het ziekenhuis in om zich vervolgens om te kleden. De directie van het LUMC en justitie wilden zo onrust onder patiënten en verplegend personeel voorkomen.

Dit is volgens Janssen uitermate professioneel gegaan. De advocaat is dan ook enigszins verbaasd dat "zelfs een medische situatie wordt gebruikt voor ophef en om allerlei stokpaardjes naar voren te brengen". "Het zal wel weer verkiezingstijd zijn."

De advocaat doelt op de reactie van VVD-Kamerlid Ulysse Ellian. Hij heeft demissionair minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind in De Telegraaf om opheldering gevraagd. Zo wil Ellian weten of Holleeder tijdens zijn ziekenhuisbezoek in staat is geweest om geheime boodschappen door te geven.