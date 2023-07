DUO wél gewaarschuwd voor discriminatie in onderzoek naar fraude met stufi

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) werd wel degelijk gewaarschuwd voor mogelijke discriminatie bij de controle op fraude met studiefinanciering. De organisatie beweerde dat ze van niets wist.

Zo diende een student met een Turkse achtergrond in 2021 al een klacht in bij DUO over de manier waarop hij behandeld werd. Zo zouden controleurs tegen zijn tante, de hoofdbewoner, hebben gezegd: "We zien vaker bij jullie afkomst dat ze frauderen, zeg nou eerlijk dat hij hier niet woont."