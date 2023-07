Minderjarige jongen ernstig gewond geraakt door steekincident in Groningen

Delen via E-mail

Een minderjarige jongen uit Groningen is zondag aan het begin van de avond ernstig gewond geraakt bij een steekincident. De politie heeft een minderjarige jongen uit Ten Boer en een achttienjarige man uit Groningen aangehouden.

De politie kreeg rond 17.45 uur een melding binnen van het incident. Over de aanleiding kon de politie nog niks zeggen. "We zijn druk bezig dat uit te zoeken", zei een politiewoordvoerder. Ook over de precieze leeftijd van de betrokken minderjarigen kon de woordvoerder niks zeggen, behalve dat het om "wat oudere tieners" ging.