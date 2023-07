Zo'n duizend mensen bij stiltebijeenkomst in Leidse kerk na dodelijke steekpartij

Ongeveer duizend mensen bezochten zondagavond de openbare stiltebijeenkomst in de Hooglandse Kerk in Leiden naar aanleiding van het steekincident. Daarbij vielen vrijdag een dode en twee gewonden.

Tijdens de stiltebijeenkomst - die tussen 19.00 en 21.00 plaatsvond - werden kaarsen en waxinelichtjes aangestoken. "Het was prachtig", zegt Jacqueline Rijsdijk van de Algemene Kerkenraad.

Volgens Rijsdijk heeft de steekpartij een enorme impact. "We zijn in het hart geraakt. Je wil er dan voor de mensen zijn."

Het dodelijke slachtoffer was een 66-jarige medewerker van een van de organisaties in het Diaconaal Centrum De Bakkerij. In dat pand vond het steekincident plaats. Tijdens zijn vlucht verwondde de dader nog twee medewerkers. Een van hen werkt voor VluchtelingenWerk, meldde die organisatie vrijdagavond.

De Bakkerij schreef vrijdag op de website dat de man die heeft gestoken een cliënt was van een van de organisaties in het pand en "geen andere uitweg zag dan dit". Een woordvoerder van de politie noemde de boodschap op de website van De Bakkerij eerder "voorbarig" en zei dat deze niet is afgestemd met de politie.