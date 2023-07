Man aangehouden voor bevestigen handgranaat aan hek in park Purmerend

Een 26-jarige man is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden voor het plaatsen van een handgranaat in het Leeghwaterpark in Purmerend. Het explosief was bevestigd aan een hek van het Electronic Picnic Festival.

De verdacht komt uit de gemeente Edam-Volendam. Hij kon in zijn huis worden aangehouden, meldt de politie.

Het motief van de man is nog niet bekend.

Op het moment dat het explosief werd gevonden was het Electronic Picnic Festival aan de gang in het park. "Er is op dit moment geen gevaar voor de bezoekers", schreef de politie zaterdagavond op Twitter. Het festival ging dan ook gewoon door. Het explosief werd ontdekt door beveiligers van het festival. Zij waarschuwden daarop de politie.