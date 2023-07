Kapsalon-bedenker Nataniël Gomes (47) overleden

Kapper Nataniël Gomes, de bedenker van het gerecht kapsalon, is op 47-jarige leeftijd overleden. Dat meldt cabaretier Jandino Asporaat, die bevriend was met Gomes.

Hoewel het gerecht dus niet bestond, wist iedereen in de shoarmazaak genoeg wanneer Gomes belde en er "kapsalon!" door El Aviva werd geroepen. Twintig jaar later is het gerecht in vrijwel elke shoarmazaak te vinden en is de kapsalon zelfs in het buitenland te krijgen.