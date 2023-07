Weerbericht: Eerst veel wind en kans op buien, daarna mix van wolken en zon

Het KNMI heeft tot halverwege de ochtend code geel voor de kustprovincies uitgegeven wegens de harde tot stormachtige wind die daar staat. Er kunnen windstoten tot 90 kilometer per uur voorkomen. In de loop van de dag neemt de wind in kracht af. Er kunnen vandaag enkele buien vallen, maar er zijn ook zonnige perioden. Het wordt 20 tot 24 graden.

De dag begint op veel plekken onstuimig. Er staat een harde zuidwestenwind. In het zuidoosten kunnen wat buien voorkomen, maar in de rest van het land blijft het overwegend droog.

De zon zal zich ook regelmatig laten zien. De temperatuur komt uit op zo'n 20 graden vlak aan zee tot lokaal 24 graden in Limburg. Gedurende de dag neemt de wind steeds meer in kracht af.

In de nieuwe week krijgen we opnieuw te maken met typisch Hollands zomerweer.

