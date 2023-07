Man die is opgepakt in verband met dodelijk steekincident in Leiden zit nog vast

De man die vrijdag werd opgepakt in verband met een dodelijk steekincident in Leiden zit nog vast. Het gaat mogelijk om een cliënt van een van de organisaties die zijn gevestigd in het pand waar de steekpartij plaatsvond.

Een man stak vrijdag drie mensen neer bij het Diaconaal Centrum De Bakkerij in het centrum van Leiden. In het pand van het centrum voor kerkelijke hulp- en dienstverlening zijn meerdere organisaties gevestigd.

De dader viel een 66-jarige medewerker aan. Die overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Tijdens zijn vlucht verwondde de dader nog twee medewerkers. Een van hen werkt voor VluchtelingenWerk, meldde die organisatie vrijdagavond. Volgens een woordvoerder gaat het naar omstandigheden goed met dit slachtoffer. De twee gewonden werden vrijdag naar het ziekenhuis gebracht.

De Bakkerij schreef vrijdag op haar website dat de man die heeft gestoken een cliënt was van een van de organisaties in het pand en "geen andere uitweg zag dan dit". Een woordvoerder van de politie noemde de boodschap op de website van De Bakkerij eerder "voorbarig" en zei dat deze niet is afgestemd met de politie.

Op de vraag of de aangehouden man een cliënt van een van de organisaties is, wilde de woordvoerder niet ingaan. De politie zei alleen dat de aanhouding is verricht "in verband met" het steekincident en dat de man nog vastzit.

Diaconaal centrum blijft volgende week een aantal dagen dicht

De Bakkerij blijft volgende week een aantal dagen gesloten, schrijft het diaconaal centrum op de website.