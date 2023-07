Weerbericht: Eerst nog zon, maar vanaf de middag bewolking en buien

Er komen eerst nog flinke zonnige perioden voor, maar geleidelijk aan neemt de bewolking toe. Vanaf de middag stijgt de kans op buien, waarbij lokaal onweer kan voorkomen. Het wordt 23 tot 28 graden.

In de ochtend laat de zon zich nog zien, maar langzaamaan neemt de bewolking de overhand. In het zuidoosten kan er een bui vallen.

's Middags komen er in het hele land meer buien voor. Daarbij kan vooral in het oosten en zuidoosten een klap onweer voorkomen.

In het westen van het land loopt de temperatuur op naar 23 tot 25 graden en langs de oostgrens wordt het met 26 tot 28 graden nog wat warmer. De wind is matig tot vrij krachtig en komt uit het zuidwesten.

Later op de avond klaart het op en wordt het droog. In de nacht naar zondag neemt de wind toe. In het Waddengebied is de wind soms stormachtig, windkracht 8. Daarbij kunnen zware windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur voorkomen. De temperatuur daalt naar zo'n 16 graden.