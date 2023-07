Mogelijk meerdere gewonden bij massale steekpartij in Arnhem

Delen via E-mail

In Arnhem heeft vrijdagavond een heftige steekpartij plaatsgevonden. Volgens De Gelderlander raakten meerdere mensen gewond en waren er zeker 25 agenten ter plaatse.

Hulpdiensten rukten massaal uit voor het incident. Naast massale politie-inzet was er ook een trauma-helikopter aanwezig.

Een woordvoerder van de politie kan nog weinig melden over het incident. Ze zegt op de hoogte te zijn van een vechtpartij waarbij één persoon gestoken zou hebben. Maar over het aantal gewonden kon ze niets kwijt.

Ook De Gelderlander schrijft dat de steekpartij gevolg was van een uit de hand gelopen vechtpartij. Het incident vond plaats in de buurt van Musis & Stadstheater in het centrum van de stad.