OM eist tien jaar cel tegen voormalig Oranje-international Mendes da Silva

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag tien jaar cel geëist tegen zevenvoudig Oranje-international David Mendes da Silva. De oud-voetballer zou betrokken zijn geweest bij de import van in totaal meer dan 1.500 kilo cocaïne.

Dat bevestigt het OM na berichtgeving van Rijnmond. Volgens het OM was Mendes da Silva een "spin in het web" en had hij contacten met corrupt personeel in de Rotterdamse haven en op Schiphol.