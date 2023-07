Holocaust ontkennen nu echt strafbaar: maximaal 1 jaar cel bij overtreding

Het kabinet verbiedt de ontkenning van de systematische Jodenvervolging waardoor bijna 6 miljoen Europese Joden de dood vonden voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook het goedpraten van de Holocaust is strafbaar. Op overtreding staat een maximaal een jaar gevangenisstraf.

Het is niet zo dat mensen eerder niet voor beledigende vormen van Holocaustontkenning veroordeeld konden worden. Dat kon bijvoorbeeld onder de noemer van discriminatie of racisme. Dat is al verboden in Nederland. Nu wordt genocide-ontkenning apart genoemd in de wet.