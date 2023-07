Man opgepakt in verband met dodelijke steekpartij in Leiden

Delen via E-mail

De politie heeft vrijdagmiddag een man opgepakt in verband met de steekpartij in het centrum van Leiden. Daarbij kwam vrijdagochtend een man om het leven en raakten twee anderen gewond.

Het steekincident gebeurde rond 9.30 uur. Een man stak meerdere mensen neer in Diaconaal Centrum De Bakkerij, een centrum voor kerkelijke hulp en dienstverlening.

Het is nog niet duidelijk waarom de man dit deed. Hij sloeg na het steekincident op de vlucht.

Na een grootschalige zoekactie heeft de politie rond 15.00 uur een man opgepakt. "Wij onderzoeken of hij hier daadwerkelijk bij betrokken is geweest", meldt de politie. In de tussentijd gaat het onderzoek "volop" door.