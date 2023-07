Fabrikant wist van legionellarisico cv-ketels, maar hield waarschuwing tegen

Legionella ontstaat door een bacterie die groeit in water met een temperatuur van tussen de 20 en 50 graden. Als dat water in minuscule waterdruppeltjes in de lucht komt, kunnen mensen de bacterie inademen en besmet raken. Dan kunnen er problemen ontstaan in hun longen.

De meeste mensen krijgen griepachtige klachten, maar in zeldzame gevallen kan een ernstige longontsteking ontstaan. Mensen met gezondheidsproblemen, ouderen en rokers lopen daardoor een groter risico om ernstig ziek te worden. Per jaar raken ongeveer driehonderd mensen besmet.

De bacterie kan in waterleidingen in huizen groeien. Toch is de kans daarop klein, omdat het water in de leidingen daarvoor niet lang genoeg stilstaat. Dat komt doordat mensen de kranen in hun huis bijna dagelijks gebruiken.