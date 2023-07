Weekendweerbericht: Broeierig en buiig weekend sluit af met veel wind

Komend weekend wordt op het gebied van weer allesbehalve rustig. Waar het zomerweer van zaterdag wordt verstoord door (stevige) buien, moet men zondag vooral rekening houden met een stevige wind.

Op zaterdag zijn grote verschillen te zien in het land. In het westen wordt het met 21 tot 23 graden niet veel warmer dan de nacht ervoor. In het oosten en zuidoosten wordt het met 25 tot 28 graden wel een stuk warmer.

Wie zaterdagmiddag op pad wil, moet ook rekening houden met (forse) buien. In het oosten van het land trekken in de middag onweersbuien over. In het westen blijft het bij een regenbui. Ook in de avond kan lokaal een regen- of onweersbui vallen.