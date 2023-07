Zo groot is de kans dat je een wolf tegenkomt (en dit moet je dan doen)

Op ons reactieplatform NUjij kwamen prangende vragen binnen over de wolf: hoe groot is de kans dat je er een tegenkomt? En wat moet je dan doen? Binnenlandverslaggever Job van der Plicht schrijft sinds de terugkeer van de wolf over het dier en legt het uit.

Allereerst: de kans dat je een wolf tegenkomt is klein. Hoeveel wolven er exact in ons land rondlopen, is niet helemaal te zeggen. Niet iedere wolf laat zich zien. Maar volgens de tellingen zijn er in Nederland zo'n 30 tot 35 wolven. "Dat is niet zo veel, over het hele land gezien", vertelt Job.

Gelderland, en dan zeker de Veluwe, is de wolvenhotspot van Nederland. Daar leven de meeste wolven. "Als je de dieren wil zien, is de kans dat je er daar één spot het grootst. En zelfs die kans is klein. Er zijn mensen die heel veel moeite doen om een wolf te zien, maar er niet in slagen. Als je er wel eentje tegenkomt, is dat eigenlijk toeval."

Misschien lijkt het alsof veel mensen een wolf tegenkomen, maar dat is niet terecht, legt Job uit. "Nieuws verspreidt zich als een lopend vuurtje. Zeker als het gaat om de wolf. Er zitten veel emoties in dit onderwerp."

Job van der Plicht is binnenlandverslaggever Job volgt onder meer de terugkeer van de wolf in Nederland en maakt daar een podcast over. Lees hier meer verhalen van Job.

Angst is onnodig

Bij tegenstanders van de wolf spelen twee belangrijke punten mee. Zo zijn veehouders bang dat de dieren hun vee aanvallen. "Dat gebeurt ook af en toe. En daar kun je maatregelen tegen nemen, maar dat lukt niet altijd."

Maar ook angst speelt een grote rol. "Als je op de Veluwe of in Drenthe mensen spreekt, zijn veel personen bang dat zij zelf of kleine kinderen worden aangevallen. Die angst is niet per se terecht, maar is wel lastig weg te nemen."

Er zijn natuurlijk incidenten bekend, zoals dat van afgelopen zondag. Een schapenboer uit het Drentse Wapse werd gebeten nadat hij een wolf had geprobeerd te verjagen toen het dier zijn vee aanviel. De wolf wilde zichzelf waarschijnlijk verdedigen.

Wat moet je dan wel doen (en wat niet)?

De kans is heel groot dat een wolf wegschiet als je er een tegenkomt. Blijft hij toch staan, dan is dat vaak uit nieuwsgierigheid. "Zorg in ieder geval dat je er niet naartoe gaat, houd gepaste afstand en beschouw het niet als een knuffeldier. Ook wegrennen is geen goed idee."

Daarnaast is het verstandig om je hond aan te lijnen als je daarmee op pad gaat. "In veel natuurgebieden is dat verplicht, maar doe dat zeker als je een gebied in gaat waar wolven leven. Het dier kan je hond als indringer zien."

En als een wolf nou echt dichtbij komt? "Maak jezelf dan groot, ga luid praten en maak grote gebaren. Dan zul je zien dat de wolf in de meeste gevallen gewoon weggaat. Natuurlijk zijn er uitzonderingssituaties, want een wolf blijft een wild dier en wilde dieren kunnen soms onvoorspelbare dingen doen."

"Bang hoeven we niet te zijn", zegt Job. "Maar een wolf is ook geen schattig hondje dat je kunt aaien."