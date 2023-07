Slachtoffer steekpartij Leiden overleden aan verwondingen, dader voortvluchtig

Een van de slachtoffers van de steekpartij in Leiden is overleden aan zijn verwondingen. De man werd vrijdagochtend samen met twee andere mensen neergestoken in een pand aan de Oude Rijn. De dader is nog voortvluchtig.

Het steekincident gebeurde rond 9.30 uur. De dader stak daar in op de slachtoffers. De 66-jarige man uit Leiden overleed ter plaatse aan zijn verwondingen, maakt de politie nu bekend. Twee anderen raakten gewond, van wie één ernstig.

In het pand waren ook andere mensen aanwezig. De politie zegt dat zij zijn opgevangen en slachtofferhulp krijgen.

Het is niet duidelijk waarom de man de mensen neerstak. De politie is nog op zoek naar de verdachte en heeft een grootschalige zoekactie opgezet. De man is vermoedelijk gewond geraakt aan zijn hoofd.