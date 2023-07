Woning in Den Haag beschadigd bij derde explosie in week tijd

In Den Haag heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie plaatsgevonden bij een woning. De bewoner bleef ongedeerd, maar de woning raakte beschadigd. Het is de derde explosie in Den Haag in een week tijd.

Rond 2.30 uur klonk een harde knal in de Genemuidenstraat. De bewoner was thuis en is nagekeken door ambulancepersoneel.

Eerder deze week was het in de nacht van maandag op dinsdag al twee keer raak in Den Haag. Om 3.45 uur ging bij een coffeeshop in de Prins Hendrikstraat een explosief af. Het raam en de gevel van het pand raakten beschadigd.

Om 5.00 uur klonk een tweede knal bij een pizzeria in de Weimarstraat. De explosie vernielde het raam van het pand. Ook omliggende panden liepen schade op. De brandweer moest uitrukken om de brand te blussen die door de ontploffing was ontstaan.

De politie kan nog niet zeggen of er een verband is tussen de explosies, laat een woordvoerder aan NU.nl weten. Daar doet de politie nu onderzoek naar.