Twee zwaargewonden bij steekpartij in Leiden, dader gevlucht

Drie mensen zijn vrijdagochtend neergestoken aan de Oude Rijn in het centrum van Leiden. Twee van hen zijn zwaargewond geraakt. De dader is gevlucht. Volgens de politie is hij gewond aan zijn hoofd.

De steekpartij gebeurde rond 9.30 uur. Er werden meerdere traumahelikopters opgeroepen. Ook zijn leden van het arrestatieteam aanwezig en cirkelt een politiehelikopter boven de stad.