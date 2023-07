Weerbericht: Zon, wolken en iets hogere temperaturen

Delen via E-mail

Wolken en zon wisselen elkaar vandaag af. Met temperaturen tussen 23 en 28 graden wordt het wat warmer dan gisteren.

's Ochtends is er flink wat ruimte voor de zon, maar ook trekken wolkenvelden over het land. In het Waddengebied kan een spat regen vallen, maar verder blijft het overal droog.