Afsluitdijk in beide richtingen gesloten door storing aan sluis

De Afsluitdijk is in beide richtingen gesloten vanwege een storing aan de Stevinsluis. Dit is aan de Noord-Hollandse kant van de dijk. Het is nog onduidelijk hoelang de storing zal duren.

De storing aan de Stevinsluizen in het Noord-Hollandse Den Oever werd donderdag rond 16.10 uur gemeld.

Door de storing kan het verkeer vanuit Noord-Holland de dijk niet op en het verkeer vanuit Friesland de dijk niet af. Hierdoor staat er op de A7 op beide richtingen zo'n 9 kilometer file. De vertraging kan oplopen tot ruim een uur.

Automobilisten tussen Noord-Holland en Friesland wordt aangeraden om te rijden via de A6 door Flevoland. Dat levert wel extra reistijd op.

Het is nog onduidelijk hoelang de technische storing zal duren. Volgens Rijkswaterstaat is er inmiddels een monteur aanwezig.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.