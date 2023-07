Celstraffen tot een jaar voor diefstal van honderd peperdure postduiven

Vier personen hebben donderdag celstraffen tot een jaar opgelegd gekregen voor de diefstal van honderd waardevolle postduiven. De vogels zijn gestolen van een duivenfokker in het Friese Steggerda.

De rechtbank in Noord-Nederland heeft gevangenisstraffen van negen, tien en twaalf maanden opgelegd. Ook draaien de duivendieven op voor de veroorzaakte schade. Hoe hoog dat bedrag is, is niet bekend. Wel is bekend dat de duurste gestolen duif, Luna, zo'n 80.000 euro waard is.