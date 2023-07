Afperser van Canadese Amanda Todd hoort Nederlandse straf nog niet

De Amsterdamse rechtbank heeft geen uitspraak kunnen doen in de 'omzettingszaak' rond Aydin C., die de Canadese tiener Amanda Todd heeft afgeperst met naaktfoto's. C. kreeg dertien jaar cel opgelegd in Canada, maar die straf moet nog worden omgezet naar een Nederlandse.

De rechtbank kan de straf nog niet omzetten, doordat de rechter in Canada nog antwoord moet geven op juridische vragen. Zonder antwoorden lukt het de rechter niet om tot een uitspraak te komen.

De vijftienjarige Todd maakte in 2012 een einde aan haar leven na jaren afgeperst te zijn. De inmiddels 45-jarige C. dreigde onder meer naaktfoto's van het meisje te verspreiden en zette haar op die manier onder druk. De zaak werd wereldnieuws door een YouTube-video waarin zij haar wanhoop over de afpersing uitsprak.

C. is in 2018 in een Nederlandse strafzaak veroordeeld tot bijna elf jaar cel voor het digitaal stalken van 33 minderjarige meisjes en oplichting van homoseksuele mannen. In december 2020 is hij aan Canada uitgeleverd zodat hij daar terecht kan staan voor de afpersing van Todd. Na zijn berechting is C. in november vorig jaar teruggebracht naar Nederland.

In de Nederlandse zaak heeft hij zijn straf in september 2024 uitgezeten. De Canadese rechter wil dat C. daarna de in de zaak-Todd opgelegde straf uitzit. Het Openbaar Ministerie heeft de rechtbank in Amsterdam gevraagd de in Canada opgelegde straf om te zetten naar 4,5 jaar cel.