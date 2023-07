Vrouw krijgt tien jaar cel voor vergiftigen eigen kind

Een 35-jarige vrouw uit Zevenbergen heeft donderdag tien jaar cel gekregen voor het vergiftigen van haar elfjarige zoon. Ze gaf hem een dodelijke overdosis zware pijnstillers.

De rechtbank is ervan overtuigd dat de moeder de middelen heeft toegediend. De vrouw ontkende dat. Ze dacht dat haar zoon de pillen zelf had ingenomen. Die had ze in huis voor haar eigen gebruik.