Gelderland mag voorlopig niet met paintballgeweer op wolf schieten

De provincie Gelderland mag in elk geval tot eind juli niet met een paintballgeweer op wolven schieten. Dat heeft de rechter donderdag bepaald. Gelderland wilde de verfballetjes gebruiken om tamme wolven bang te maken voor mensen.

Begin november 2022 besloot de provincie Gelderland om wolven te beschieten met een paintballgeweer. Dat besluit werd genomen nadat een aantal weken daarvoor een jonge mannetjeswolf meerdere keren dicht in de buurt van mensen was gezien. Het dier maakte geen angstige indruk en vluchtte ook niet. Door de verfballetjes moest het dier zijn angst voor mensen terugkrijgen.

Maar de rechter verbood dat na een bezwaar van dierenrechtenorganisatie Faunabescherming. De provincie had volgens de rechtbank onvoldoende onderbouwd waarom zo'n geweer het beste middel was om een tamme wolf schuw te maken. Ook zei de rechter dat de provincie niet goed had gekeken naar andere middelen om het gedrag van de wolf te veranderen.

Gelderland wijzigde de maatregel afgelopen voorjaar. De provincie wilde toen een kleurloze substantie gebruiken in plaats van verf. Ook daar maakte Faunabescherming bezwaar tegen en daar ging de rechter dus in mee. De provincie mag in elk geval tot eind juli niet met een paintballgeweer schieten. Op 27 juli gaat de rechtszaak verder.

Als mens hoeven we in ieder geval niet bang te zijn voor de wolf, zei wolvenexpert Glenn Lelieveld eerder tegen NU.nl. "Het idee dat wolven een gevaar zijn voor mensen stamt uit oude volksverhalen. Uit wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat het gevaar er de afgelopen twee eeuwen eigenlijk niet meer is."