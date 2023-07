Weerbericht: Hoe dichter bij de kust, hoe mooier het weer vandaag

Delen via E-mail

Het weer van donderdag lijkt veel op dat van woensdag, met dus opnieuw dat typisch Nederlandse zomerweer. De buien zijn wel wat steviger dan gisteren, maar er is ook veel zon.

De dag begint met overwegend zon. Vooral landinwaarts gaat dat hand in hand met enkele buien. In het oosten is onweer mogelijk, terwijl het noorden te maken krijgt met een vrij krachtige wind.