Hooikoortspatiënten hebben het bijzonder zwaar te verduren dit jaar

We hebben dit jaar veel meer last van graspollen dan normaal en dat zorgt voor veel gezondheidsklachten. Huisartsen schreven dan ook meer recepten voor hooikoortsmedicijnen voor.

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Elkerliek Ziekenhuis (Helmond) tellen wekelijks het aantal graspollen. Begin juli telde het LUMC in totaal al 5.100 graspollen. Dat is het grootste aantal sinds 2000.

Wie gevoelig is voor graspollen heeft dat zeker gemerkt. Ook mensen die eerder geen klachten ervoeren kunnen er nu last van hebben. Huisartsen schreven daardoor vaker medicijnen als neussprays en tabletten voor.

Toch is het hooikoortsseizoen nog niet voorbij. De pollen zijn nog steeds in de lucht. Ook de eerste bijvoetplanten staan in bloei en die piek wordt wordt tussen 20 juli en 4 augustus verwacht. Over het algemeen hebben daar wel minder mensen last van.