De rechtbank in Rotterdam doet vrijdag uitspraak in de zaak die draait om een dodelijke schietpartij in Vlissingen en op een zorgboerderij in Alblasserdam. Eerder werd al duidelijk wat voor vreselijks zich heeft afgespeeld vorig jaar mei.

Altijd voorovergebogen en vaak moeilijk verstaanbaar, zit John S. tijdens de inhoudelijke behandeling in de rechtbank. De man die op 4 en 6 mei 2022 drie mensen doodschoot en er twee zwaar verwondde, zegt niet te weten waarom hij het heeft gedaan.

Wel geeft hij toe dat het al langer bergafwaarts met hem ging. Vooral psychisch. Zijn zorgvraag zou niet serieus genoeg zijn genomen en de beelden in zijn hoofd werden steeds heftiger. Beelden waarin hij mensen doodmaakte, ook zichzelf. Ze keerden altijd weer terug.

S. had daarnaast een fascinatie voor wapens. In april vorig jaar wist hij een wapen te bemachtigen en toen ging het al snel helemaal mis. Een van de personen die voorkwam in zijn beelden, was zijn ex-vriendin. Zelf betwist de vrouw overigens dat er sprake is geweest van een liefdesrelatie.

Ze kenden elkaar van zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam. S. is er in 2017 weggestuurd vanwege zijn relatie met het destijds nog minderjarige meisje. In mei 2022 zocht S. weer contact met haar.

Hij deed dat op een uiterst vreemde manier. Met een voor de vrouw onbekend telefoonnummer stuurde hij een foto van een wapen, handschoenen uit een carnavalswinkel met daarop een skelettenhand, en de datum van die dag: 3 mei.

Na de eerste moord alarmeerde zijn ex de politie al

Een dag later volgde opnieuw een foto, maar ditmaal veel extremer. Op het beeld is een dodelijk slachtoffer te zien. Het gaat om een zestigjarige man uit Vlissingen. S. had de man leren kennen via een datingapp en ze spraken af in de schoenenwinkel van het slachtoffer.

Vastgebonden en geblinddoekt werd de man op 4 mei omgebracht in het pand. S. maakte een foto van het lichaam met op de buik van het slachtoffer een papiertje met de tekst 'fuck you'.

Na het ontvangen van de tweede foto, alarmeerde de ex van S. de politie. Maar die wist niet te voorkomen wat er twee dagen later zou gebeuren op de zorgboerderij in Alblasserdam.

Verdwijnt S. 30 jaar achter tralies?

Op beelden is te zien hoe ogenschijnlijk kalm S. op 6 mei kwam aanlopen. Met getrokken wapen schoot hij de eerste persoon dood die hij tegenkwam, een begeleidster. Een van de cliënten van de zorgboerderij verwondde hij ernstig. Even verderop herhaalde hij zijn actie. Een meisje overleed, een jongen raakte zwaargewond.

In hartverscheurende slachtofferverklaringen maakten slachtoffers en nabestaanden later in de rechtbank duidelijk wat hen is aangedaan. Dat wat altijd een veilige plek was geweest, veranderde in een nachtmerrie. En waarom? S. zegt het niet te weten.

Welke straf moet hier tegenover staan? Volgens justitie heeft de man onmiskenbaar psychische problemen, maar heeft hij zeer planmatig gehandeld. De aanschaf van het wapen. Het testen van het wapen op het slachtoffer in Vlissingen, zoals S. heeft verklaard. En hij besefte ook wat hij gedaan had, want minuten na het schietincident op de zorgboerderij appte hij vrienden: 'Six kills.'

Het Openbaar Ministerie heeft een stevig standpunt ingenomen. Dertig jaar cel en tbs is de strafeis. Dat zou betekenen dat de behandeling van de man nog lang op zich laat wachten. Die start namelijk pas nadat S. het grootste gedeelte van zijn gevangenisstraf erop heeft zitten.