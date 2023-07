Jeugdzorg hoopt dat val kabinet plannen niet vertraagt: 'Onverantwoorde situatie'

Na jarenlang onderhandelen lag er een akkoord over verbeteringen in de jeugdzorg. Die veranderingen vragen ook wetswijzigingen en daar helpt de val van het kabinet niet bij. Betrokken partijen zeggen dat het schadelijk kan zijn om nog langer te wachten.

De jeugdzorg is vastgelopen: er zijn te lange wachtlijsten, de werkdruk is te hoog en kinderen krijgen niet altijd de juiste hulp. Vorige maand was eindelijk het plan klaar waarmee de problemen worden aangepakt: de Hervormingsagenda Jeugd.

Annemiek Harder, bijzonder hoogleraar wetenschappelijk onderbouwde jeugdzorg en onderwijs aan de Erasmus Universiteit, vermoedt dat de plannen vertraging oplopen nu het kabinet is gevallen. "Er zijn wel wat punten, ook naar aanleiding van de Hervormingsagenda, die vormgegeven moeten worden. Daar heb je een kabinet voor nodig."

Als voorbeeld noemt ze de kleinschalige opvanglocaties. Steeds vaker komen kinderen daar terecht omdat de gesloten jeugdzorg wordt om- en afgebouwd. Een mooie ontwikkeling, zegt de hoogleraar, maar er zijn nog geen afspraken gemaakt over hoe het onderwijs voor deze kinderen gefinancierd moet worden. "Ik kan me voorstellen dat dat niet zomaar rond komt zolang er geen nieuw kabinet is."

Volg dit onderwerp Krijg een melding bij nieuws over de jeugdzorg Blijf met meldingen op de hoogte

'Onzekerheid neemt toe'

Betrokken partijen, waaronder Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), roepen het demissionaire kabinet op om door te gaan met de hervormingen. Ze willen niet dat de jeugdzorg als onderwerp controversieel verklaard wordt: dat zou betekenen dat er pas weer grote besluiten worden genomen als er een nieuw kabinet is.

"De onzekerheid neemt sowieso toe", zegt Stijn Verbruggen van Jeugdzorg Nederland. Hij benadrukt wel dat er brede steun was voor de plannen, en dat de politiek inziet dat de problemen urgent zijn. "Het zou dan een beetje gek zijn als ze zeggen: doe toch maar niet."

De Tweede Kamer nam vorige week nog een motie aan waarmee deadlines werden gesteld aan sommige veranderingen. Zo is het de bedoeling dat het voor juli volgend jaar geregeld is dat gemeenten niet op lokaal, maar op regionaal niveau zorg inkopen. Vanaf begin 2024 moeten ze daar ook betere tarieven voor betalen.

"Waarbij het eerst al spannend was om al die veranderingen op tijd te regelen, is dat nu nog spannender geworden", zegt Verbruggen.