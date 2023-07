Uitspraak in zaak-Amanda Todd: gaat webcamafperser C. langer de cel in?

Aydin C. hoort vandaag of hij in Nederland naar de cel moet voor het afpersen van de Canadese Amanda Todd. Zij beroofde zich in 2012 op vijftienjarige leeftijd van het leven vanwege een naaktfoto. Hoe zat het ook alweer in deze zaak?

Dit is een geüpdatete versie van het artikel dat in augustus 2022 op NU.nl verscheen.

De zaak rond de vijftienjarige Amanda Todd werd in 2012 wereldnieuws. Dat kwam door een negen minuten durende video die de Canadese tiener vlak voor haar dood online had gezet.

In die video vertelt Todd haar verhaal met behulp van kaarten met teksten erop. Daarop is te lezen dat ze jarenlang werd gechanteerd met een foto van haar borsten. Die maakte een man van haar toen ze aan het webcammen waren. Mede door die foto werd ze jarenlang gepest en mishandeld door klasgenoten.

De video werd na de zelfdoding van Todd in oktober 2012 vaak gedeeld. De wereld reageerde geschokt. Todd werd al snel het gezicht van sextortion, een chantagevorm waarbij een afperser dreigt iemands naaktbeelden online te zetten.

In januari 2014 arresteert de Nederlandse politie een verdachte: Aydin C. uit Tilburg. Hij werd op een vakantiepark in Oisterwijk in de boeien geslagen.

De politie kreeg C. in het vizier na een tip van Facebook. Hij had een groot aantal profielen op het socialemedianetwerk. De zaak bleek groter dan alleen Todd: door spyware op zijn computers te plaatsen, zag de politie hoe C. online tientallen mensen afperste. Ook trof ze kinderporno aan.

C. verscheen in 2018 voor de rechter in Nederland, die hem tien jaar en 243 dagen cel oplegde. Dat is de hoogste straf die hij kon krijgen.

Volgens de rechtbank heeft C. zich schuldig gemaakt aan digitale stalking en afpersing van 33 personen. Onder hen waren tientallen minderjarige meisjes, een vrouw en vijf mannen uit Nederland, Noorwegen, Engeland, de Verenigde Staten en Canada. De jongste meisjes waren pas negen jaar toen C. met ze begon te praten.

C. werd ook veroordeeld voor het maken en verspreiden van kinderporno, oplichting, identiteitsfraude, computervredebreuk en drugsbezit.

Advocaat Robert Malewicz bij de Amsterdamse rechtbank in 2017, waar C. werd veroordeeld voor het afpersen van 33 slachtoffers. Foto: ANP

Tijdens de rechtszaak viel het op dat C. weigerde te spreken. "Het enige wat ik wil zeggen, is dat alles al is gezegd door mijn advocaat", zei C. aan het einde van de zaak. De Tilburger ontkende eerder in een brief aan onder meer RTL Nieuws verantwoordelijk te zijn. Zijn advocaten eisten daarom vrijspraak. Maar daar ging de rechtbank niet in mee.

Canada veroordeelde C. vorig jaar oktober tot een celstraf van dertien jaar voor afpersing en intimidatie van Todd. Het land wilde C. zelf vervolgen in de zaak rondom Todd. Dat gebeurde pas vorig jaar, na gesteggel over uitlevering van C. Daar moest zelfs de Hoge Raad aan te pas komen.

Uiteindelijk besloot die dat Nederland C. mocht uitleveren aan Canada, op voorwaarde dat hij zijn straf in Nederland mag uitzitten.

De vraag is wat voor straf C. nu nog in Nederland moet uitzitten. In september 2024 heeft C. de Nederlandse straf al uitgezeten voor het afpersen van zijn andere slachtoffers dan Todd. Maar wat moet er gebeuren met de door Canada opgelegde dertien jaar?

Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat C. die straf nog gaat uitzitten. Wel wil justitie de Canadese straf omzetten naar Nederlandse maatstaven. Dat zou betekenen dat C. niet 12 jaar, maar nog eens 4,5 jaar de cel in moet.

De advocaat van C., Robert Malewicz, is het daar niet mee eens. Hij vindt het onterecht dat het afpersen van de 33 slachtoffers en van Todd twee losse zaken zijn geworden. De zaken zijn nauw met elkaar verweven, zegt de advocaat.

C. heeft in 2024 al de maximale straf uitgezeten voor afpersing van zijn andere slachtoffers. Daarom ziet de advocaat de 4,5 jaar extra cel het liefst worden omgezet in nul dagen. "Het strafplafond is bereikt."