Xavier Durlinger (19) werd met vijftien messteken om het leven gebracht

Xavier Durlinger is vorig jaar mei met meerdere messteken om het leven gebracht. Justitie houdt verdachte Merlijn C. hiervoor verantwoordelijk. Het lichaam van de destijds negentienjarige man werd gevonden in een bos in Limburg onder takken en bladeren.

Het motief voor de dood van Xavier is nog niet duidelijk. Verdachte C. verscheen woensdag in de rechtbank van Roermond tijdens de eerste zitting in deze zaak.

De 23-jarige C. werd voor zijn aanhouding vorig jaar mei eerst een paar keer gehoord als getuige. De verdachte en Xavier hadden de avond van de verdwijning van het slachtoffer contact met elkaar gehad via Snapchat.

Van Xavier is bekend dat hij als koerier softdrugs rondbracht in zijn woonplaats Sittard. C. zegt dat dat de reden was van het contact, maar dat het slachtoffer nooit is komen opdagen.

De politie doorzocht in maart de woning van C. Daarbij trof ze een rugtas aan met daarop bloedsporen die van Xavier waren.

Ook vond de politie bloed in een houtvezel in de rugzak. De officier van justitie benadrukte dat Xavier in een bos is omgebracht. Na de vondst werd C. aangehouden.

Moordwapen lijkt nog steeds niet gevonden

De verdachte ontkent stellig dat hij Xavier om het leven heeft gebracht. Zijn advocaat Misja Geeratz stelt dat er geen enkel DNA-spoor van C. op het lichaam van het slachtoffer is gevonden.

"Vijftien messteken, dat zorgt voor veel bloed", zei Geeratz. "Maar er is geen bloed gevonden op de jas die C. die fatale avond aanhad." Dat geldt ook voor een mes, zegt de advocaat.

Uit navraag van NU.nl blijkt dat er inderdaad een mes is gevonden, maar pas maanden na de dood van Xavier. Het mes lag in de omgeving van het lichaam van Xavier, maar het lijkt hier niet om het moordwapen te gaan.

Volgens de raadsman klopt het dat C. verschillende verklaringen heeft afgelegd over wat er zich in mei vorig jaar heeft afgespeeld. Maar volgens hem is dat niet meer dan logisch. Dat C. in het bezit was van de fietssleutel van de fiets van Xavier en die pas maanden na diens verdwijning inleverde, zou naïviteit zijn geweest.