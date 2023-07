Belg valt door opblaaspalm door de mand: man heeft nog 18 jaar cel tegoed

Een Belg is maandagavond aangehouden toen de politie hem met een opblaaspalmboom zag lopen. Hij had deze gestolen bij een beachvolleybaltoernooi eerder die dag in Geldrop. Bij een gegevenscontrole bleek dat de man nog een lange straf open had staan.

De 34-jarige Belg was in een zaak rond de dood van een man uit Zonhoven in 2016 veroordeeld tot achttien jaar gevangenisstraf in België.

Toen de politie uit Geldrop daarachter kwam, werd de man vastgezet in afwachting van zijn uitlevering aan België. De procedure voor zijn overlevering aan België is inmiddels opgestart.

De opblaaspalmboom is trouwens terug bij de organisatie van het beachvolleybaltoernooi in Geldrop. De Belg bekende de diefstal, waarna de boom werd teruggebracht.

"Hij had een heel zielig palmboompje van 1,5 meter meegenomen", zegt organisator Richard Pors tegen Omroep Brabant.