Weerbericht: Klamme zomerdag waarop je goed moet smeren

Met een klamme wind uit het zuiden kan het vandaag wat plakkerig aanvoelen. Het wordt warm, maar door de wind voelt de zon minder sterk dan ze is. Goed smeren dus.

Na een droge en warme nacht, laat de zon zich 's ochtends op veel plaatsen zien. In het noorden is er meer bewolking, maar het blijft overal droog.

Er waait een warme, vochtige wind uit het zuiden. Er is de hele middag plaats voor zonneschijn met hier en daar wat stapelwolken.

De temperaturen lopen uiteen van 23 graden aan de kust tot 32 graden in het zuidoosten van ons land. Aan zee en rond het IJsselmeer kan het krachtig gaan waaien.

Aan het eind van deze zomerse dag wordt het bewolkter en gaat het regenen. In het oosten is er kans op een onweersbui. Woensdag is er meer kans op regen, maar laat de zon zich geregeld zien.