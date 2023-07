Vragen over doodgeschoten wolf beantwoord: 'Is er overhaast gehandeld?'

De beet van de wolf en de daaropvolgende dood leverde heel wat vragen op bij NU.nl-bezoekers. Welke wolf was het eigenlijk? En kun je ziek worden van een wolvenbeet? Binnenlandverslaggever Job van der Plicht geeft antwoord op jullie vragen.

Klopt het dat wolven na het aanvallen van een mens sneller geneigd zijn om dit nog een keer te doen?

Nee, dat is niet waar. Misschien komt de vraag voort uit het verhaal dat als een wolf mensenbloed heeft geproefd, hij dat vaker wil. Dat is een fabel.

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat een wolf niet een tweede keer een mens zou kunnen bijten. Als het dier in eenzelfde situatie wordt gebracht, kan dat natuurlijk weer voorkomen.

Overigens lijkt het zondag in Wapse niet om een doelgerichte aanval van de wolf te zijn gegaan, al is nog niet helemaal duidelijk wat zich heeft afgespeeld. De wolf voelde zich waarschijnlijk in het nauw gedreven en beet daarom van zich af, iets wat een hond of kat ook kan doen.

Hoe heftig de situatie voor de schapenboer ongetwijfeld geweest moet zijn, als de wolf had aangevallen, waren de verwondingen waarschijnlijk groter geweest. Een wolf bijt tien keer krachtiger dan een hond. Bij een aanval bijt een wolf ook het liefst in de hals.

Hoe ziek kun je worden van een wolvenbeet?

Behoorlijk ziek. Je kunt er zelfs dood aan gaan. Maar dat is niet anders dan bij een hondenbeet. Je kunt bijvoorbeeld tetanus krijgen en als daar niks aan wordt gedaan, kun je daaraan sterven.

In landen buiten de Europese Unie kun je ook rabiës krijgen van een wolvenbeet. De ziekte is ook wel bekend als hondsdolheid. Maar in de Europese Unie komt hondsdolheid niet meer voor.

Job van der Plicht is binnenlandverslaggever Job volgt onder meer de terugkeer van de wolf in Nederland en maakt daar een podcast over. Lees hier meer verhalen van Job.

Waarom is zo overhaast gehandeld en is de burgemeester niet te rade gegaan bij deskundigen?

Dat is de grote vraag waar nog antwoord op moet komen. Burgemeester Rikus Jager zei eerder tegen NU.nl dat hij geprobeerd heeft om experts te bellen, maar dat het lastig was die 's ochtends vroeg te bereiken. Welke experts hij heeft gebeld wil hij niet zeggen.

Volgens de burgemeester was de veiligheid in het geding. Van sommige mensen hoorde hij dat de wolf rustig in het gras lag en van anderen hoorde hij dat de wolf nog actief was.

Er is nog veel onduidelijk over de argumenten om de wolf dood te schieten. Daar komt ongetwijfeld later meer over naar buiten.

Hoe is het wettelijk nu geregeld rondom bescherming van de wolf en vee van boeren?

De wolf is een extreem beschermde diersoort. Dat betekent dat alleen bij hoge uitzondering een wolf mag worden gedood. In principe mag een burgemeester besluiten om een wolf te laten doden, als sprake is van 'acuut' gevaar. Of daar sprake van was in Wapse, moet nog blijken.

Een boer moet zelf zorgen dat zijn vee goed beschermd is. Dat is wettelijk zo vastgelegd. Om wolven buiten de wei te houden kan een veehouder een wolfwerend raster plaatsen. Maar volledig wolfproof is dat ook niet. Frustrerend voor veehouders, maar toch blijft een boer zelf verantwoordelijk om zijn vee te beschermen tegen wolven, vossen of andere roofdieren.

De wei in Wapse waar de wolf zondag werd doodgeschoten. Foto: ANP

Waarom worden er net als in de landen om ons heen geen honden ingezet om de kudde te beschermen?

De wolf is nog maar een paar jaar terug in ons land. Daarom is nog lang niet duidelijk hoe we om moeten gaan met de terugkeer van het roofdier. In andere landen worden inderdaad kuddebeschermingshonden ingezet. Soms gaat dat om landen die veel meer ervaring hebben met de wolf, omdat die daar nooit is weggegaan. Denk aan het oosten van Europa.

Maar ook aan het gebruik van kuddebeschermingshonden zitten haken en ogen. Ze kunnen zeer beschermend zijn en agressief gedrag vertonen richting voorbijgangers of andere honden. De vraag is of dat goed werkt in het dichtbevolkte Nederland. Daarnaast zit aan de aanschaf van zulke honden ook een flink prijskaartje.

Was de wolf die in Wapse beet een van de paartjes in Drenthe, een jong ervan of een andere wolf? En was het een mannetje of een vrouwtje?

Dat weten we nu nog niet. Zo simpel is het. De doodgeschoten wolf wordt onderzocht en daaruit moet duidelijk worden welke wolf het was.

Wapse bevindt zich in het leefgebied van de roedel die in het zuidoosten van Friesland en het zuidwesten van Drenthe leeft. Maar er zwerven ook vaak genoeg andere wolven zonder vast leefgebied door Drenthe. Op de vraag welke wolf het was, is dus nog geen antwoord.

Wat gebeurt er met de pups als de wolf jongen had? Blijven ze dan in leven?

Dat hangt ervan af welke wolf van de roedel is doodgeschoten. Met daarbij dus weer de kanttekening dat we nu nog geen idee hebben of de dode wolf vast in het gebied leefde.

Het mannetje van een roedel heeft een belangrijk aandeel in het verzorgen van voedsel. Het vrouwtje helpt daarbij. Als het mannetje wegvalt, kan het zijn dat een van de 'jaarlingen' dat gat opvult. De jaarlingen zijn de wolven die vorig jaar zijn geboren, maar nog wel onderdeel zijn van de roedel.

Als het de moeder was die is doodgeschoten, dan sterven de welpen sowieso. Ze zijn nu nog afhankelijk van moedermelk.