Man doodgeschoten op woonwagenkamp in Eindhoven, verdachte voortvluchtig

Op een woonwagenkamp in Eindhoven is maandag een man doodgeschoten. De politie is nog op zoek naar de verdachte, maar heeft die nog niet in beeld, zegt een woordvoerder.

Rond 15.00 uur werd een traumahelikopter opgeroepen voor het kamp. Ook zijn veel patrouillewagens van de politie en enkele ambulances ter plaatse.

Er werd nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De politie probeert te achterhalen wat er precies is gebeurd.