Twaalf jaar cel voor asielzoeker die hete olie over vrouwen in azc gooide

De rechtbank in Maastricht heeft een 43-jarige Iraanse asielzoeker maandag veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf. De man gooide op 27 januari vorig jaar hete olie naar twee medewerksters van het asielzoekerscentrum (azc) in Sweikhuizen. Zij raakten daardoor zwaar verminkt.

De vrouwen kwamen destijds af op een brandalarm in de keuken op de derde verdieping van het azc, dat afging doordat de verdachte papier in brand had gestoken. Daarvoor had hij vijf flessen zonnebloem- en frituurolie in pannen aan de kook gebracht. Toen de vrouwen de trap op liepen om te kijken wat er aan de hand was, werden ze met hete olie overgoten.