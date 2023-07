Op paar plekken in Noord-Holland nog steeds waterproblemen door storm Poly

Op meerdere plaatsen in Noord-Holland kampt drinkwaterbedrijf PWN nog steeds met problemen na storm Poly. In bijvoorbeeld Stompetoren, Beverwijk, Heemskerk en Purmerend is de waterdruk lager dan normaal, zegt een woordvoerder. "Het gaat steeds om kleine gebieden."

Her en der zijn namelijk leidingen beschadigd door omvallende bomen. Sinds vrijdag zijn medewerkers van PWN bezig met het repareren van lekkages.

Voor het weekend kon PWN al moeilijk aangeven wanneer de problemen zouden zijn verholpen. "Soms gebeurt het dat bij het dichten van een lek er verderop weer een nieuw probleem ontstaat, waardoor anderen opeens een probleem krijgen", liet het bedrijf toen weten.

Het bedrijf levert drinkwater aan ruim 804.000 huishoudens, bedrijven en instellingen in de provincie Noord-Holland.

