Weerbericht: Hitte is voorlopig voorbij, zon blijft dagje langer hangen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Na een onstuimig einde van het weekend blijft het maandag op de meeste plaatsen droog, meldt Weerplaza . De wind is zwak tot matig. Op de meeste plekken is het behalve droog ook zonnig.

Vooral in het westen en zuiden van het land komt de zon vanmorgen al snel tevoorschijn. In het noordoosten hangt eerst nog meer bewolking.

In de loop van de dag klaart het steeds meer op en in de middag is er een afwisseling van zon en stapelwolken.