Weekweerbericht: Nederlands zomerweer met zon, wolken en regen

De week begint zonnig, hoewel er in het (noord)oosten een lichte bui kan vallen. Vooral dinsdag wordt tropisch. Daarna volgt typisch Nederlands zomerweer met afwisselend zon, wolken en regen. De temperatuur schommelt dan tussen de 21 en 26 graden.

Na een onstuimig einde van het weekend trekken de zware onweersbuien 's nachts via het noordoosten het land uit en wordt het op de meeste plaatsen droog, meldt Weerplaza. De wind is zwak tot matig.

Maandag begint de week op de meeste plekken zonnig en droog. De rest van de dag wisselen zon en wolken elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een lichte bui voorkomen. 's Avonds klaart het op. Het wordt 22 tot 26 graden bij een matige wind.

Dinsdag kan het lokaal tropisch warm worden. Zo kunnen de temperaturen in de Achterhoek, Limburg en het oosten van Brabant lokaal oplopen tot 32 graden. In het westen en noordwesten is het een stuk koeler met 23 tot 26 graden. De zon schijnt en het is droog. Ook kunnen er sluierwolken ontstaan.

In de loop van dinsdagmiddag komt er meer bewolking. In de avond neemt de kans op buien toe. Daarbij kan ook onweer voorkomen. Er waait een matige zuidwestenwind die in het noordwestelijk kustgebied af en toe vrij krachtig kan worden.

Vanaf woensdag typisch Nederlands zomerweer

Daarna volgt typisch Nederlands zomerweer waarbij zon, wolken en regen elkaar afwisselen.

Woensdag is de kans op regen het grootst. Dan trekt er een koufront over het land dat enkele regen- en onweersbuien oplevert. Toch laat ook dan de zon zich af en toe zien. In het grootste deel van Nederland komen de temperaturen tussen de 20 en 23 graden uit. In het zuidoosten loopt het kwik mogelijk op tot 24.

Donderdag is het wederom wisselvallig met regen en zonnige perioden. Het wordt maximaal 20 graden in het noordwesten en 24 graden in het zuidoosten. Dat zijn gebruikelijke temperaturen voor deze tijd van het jaar.

Het weerbeeld verandert in de loop van de week weinig. Mogelijk wordt het zaterdag wel weer een paar graden warmer dan de dagen ervoor.