Drentse schapenhouder die door wolf werd gebeten is weer thuis

De boer uit het Drentse Wapse die door een wolf is gebeten , is weer thuis. De man probeerde zondagochtend een wolf te verjagen omdat die zijn schapen aanviel, waarop hij door het dier in zijn arm werd gebeten.

Na de beet van de wolf werd de schapenhouder naar het ziekenhuis gebracht. De precieze ernst van zijn verwondingen is niet bekend.

De boer zag zondagmorgen dat een wolf in zijn wei stond en zijn schapen aanviel. Daarop stormde de man naar buiten en probeerde hij de wolf weg te jagen. De wolf verdedigde zichzelf waarschijnlijk en beet de man in zijn arm.

Na het incident gaf de burgemeester van Westerveld (waar Wapse onder valt) de politie opdracht om de wolf dood te schieten. Dat gebeurde twee uur nadat de wolf de boer had gebeten.

Volgens burgemeester Rikus Jager moest er "snel worden gehandeld omdat de veiligheid van mensen in het geding was". Dat de wolf een mens had aangevallen gaf volgens hem de doorslag om te besluiten de wolf te doden.

Sinds de terugkeer van de wolf in Nederland is het voor het eerst dat een mens is gebeten door het roofdier.