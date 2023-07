Drentse schapenhouder gebeten, maar we hoeven niet bang te zijn voor de wolf

Doordat een wolf een schapenhouder in Drenthe heeft gebeten, laait de discussie weer op: moeten we bang zijn voor wolven? Nee, is het antwoord van wolvenexperts. "Het idee dat wolven een gevaar zijn voor mensen stamt uit oude volksverhalen."

Al sinds de terugkeer van de wolf in Nederland klinken de verhalen uit Drenthe en andere provincies waar weer wolven leven. Mensen durven niet meer hard te lopen in het bos of hun kinderen alleen aan de rand van het bos te laten spelen.

Toch is die angst niet nodig, zei wolvenkenner Glenn Lelieveld eerder tegen NU.nl. "Het idee dat wolven een gevaar zijn voor mensen stamt uit oude volksverhalen. Uit wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat het gevaar er de afgelopen twee eeuwen eigenlijk niet meer is."

Die volksverhalen - of sprookjes - kennen we allemaal. Van Roodkapje tot Peter en de wolf. Eeuwen geleden was die angst voor het roofdier ook niet ongegrond. Wolven vielen soms mensen aan, maar de redenen waarom dat gebeurde, zijn er inmiddels niet meer.

Een van die belangrijkste redenen waarom wolven mensen aanvielen is hondsdolheid. Dat komt in West-Europa niet meer voor.

Job van der Plicht is binnenlandverslaggever Job volgt onder meer de terugkeer van de wolf in Nederland en maakt daar een podcast over. Lees hier meer verhalen van Job.

Wolf in Wapse verdedigde zichzelf waarschijnlijk

Ook vanwege het gebrek aan prooidieren vielen wolven vroeger soms mensen aan. Ook daar is nu geen sprake meer van. Er worden jaarlijks duizenden wilde zwijnen en edelherten afgeschoten.

In de recente geschiedenis zijn er maar enkele gevallen bekend van wolven die mensen aanvielen. Daarbij is het woord 'aanvallen' misschien niet goed gekozen, want meestal was er sprake van zelfverdediging of ander verklaarbaar gedrag.

Er gaan wereldwijd meer mensen dood door een vallende kokosnoot dan door een aanval van een wolf

Wolvenexpert Glenn Lelieveld

Ook in Wapse leek zondagochtend sprake te zijn van zelfverdediging door de wolf, ook al zijn nog niet alle details bekend. De wolf voelde zich waarschijnlijk in het nauw gedreven, wilde een prooi beschermen en beet daarom de schapenboer. Dat kunnen ook andere wilde dieren doen, of zelfs onze honden en katten.