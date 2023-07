Vanavond stevige onweersbuien, vooral in het noordoosten

Vooral in het noordoosten komen plaatselijk zware buien met hagel en zware windstoten voor. Daarvoor heeft het KNMI in Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel code oranje uitgegeven. In Gelderland, Flevoland, het IJsselmeergebied en rondom de Waddenzee geldt code geel.

Tijdens de buien is er kans op hagel. Vooral in het noordoosten kunnen er lokaal hagelstenen met een doorsnede van 2 tot 4 centimeter voorkomen.

Daarnaast kunnen tijdens buien windstoten voorkomen van 60-75 kilometer per uur. In het noordoosten kunnen de windstoten nog zwaarder zijn met 75 tot 100 kilometer per uur.

Het KNMI waarschuwt voor gevaar en schade. Bijvoorbeeld door hagel, blikseminslag, omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen. Daarnaast kan er in korte tijd veel neerslag vallen met mogelijk wateroverlast tot gevolg.

Rijkswaterstaat adviseert mensen niet de weg op te gaan

Rijkswaterstaat waarschuwt mensen om niet de weg op te gaan. Ook mensen in boten wordt aangeraden om een haven op te zoeken bij naderend onweer.