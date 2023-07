Noodweer voorbij: KNMI schrapt alle waarschuwingen

Op geen enkele plek in Nederland gelden nog waarschuwingen vanwege heftig weer. De zware buien met hagel en zware windstoten trekken via het noordwesten het land uit.

Bij hagelbuien kunnen - vooral in het noordoosten -lokaal hagelstenen met een doorsnede van 2 tot 4 centimeter vallen. Daarnaast kunnen tijdens buien windstoten voorkomen van 60-75 kilometer per uur. In het noordoosten kunnen de windstoten nog zwaarder zijn met 75 tot 100 kilometer per uur.