Code oranje in alle noordelijke provincies, zuidwesten heeft het ergste gehad

Het KNMI heeft zondag code oranje uitgegeven voor Friesland, Drenthe en Groningen vanwege stevige onweersbuien. Die waarschuwing gold al voor de provincies Gelderland en Overijssel. In de rest van het land, op Zeeland, Zuid-Holland en Utrecht na, geldt code geel.

De provincies Zeeland, Zuid-Holland en Utrecht hebben het ergste al achter de rug. In Drenthe, Friesland en Groningen geldt code oranje van 15.00 uur tot 19.00 uur. Net als voor Overijssel. Voor Gelderland geldt de waarschuwing op dit moment tot 18.00.

Tijdens de buien kunnen lokaal hagelstenen ter grootte van golfballen vallen. Ook zijn windstoten mogelijk van 75 tot 100 kilometer per uur.

Het KNMI waarschuwt voor gevaar en schade. Bijvoorbeeld door hagel, blikseminslag, omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen. Daarnaast kan er in korte tijd veel neerslag vallen met mogelijk wateroverlast tot gevolg.

Rijkswaterstaat waarschuwt mensen om niet de weg op te gaan. Ook mensen in boten wordt aangeraden om een haven op te zoeken bij naderend onweer.

Volgens de NS kan het treinverkeer ook hinder ondervinden. De spoorwegmaatschappij raadt reizigers aan om de website en app in de gaten te houden voor de laatste reisinformatie.



Verschillende festivals zijn zondag afgelast vanwege het verwachte noodweer, zoals Awakenings in het Brabantse Hilvarenbeek, Bospop in het Limburgse Weert en het Belgische festival Les Ardentes. Onze zuiderburen krijgen namelijk ook te maken met het noodweer. De weervrouw van de Vlaamse publieke omroep VRT waarschuwt voor "hagelbollen van 4 tot 5 centimeter groot".