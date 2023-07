Wolf doden mag alleen bij 'acuut' gevaar, nog onduidelijk of dat in Wapse zo was

Wolven zijn extreem beschermde dieren. Alleen in een uitzonderlijke situatie mag een wolf worden doodgeschoten. Het is nog niet duidelijk of het incident in Wapse zondag aan die uitzonderlijke eisen voldeed of dat de burgemeester de wolf onterecht liet doodschieten.

Een burgemeester mag besluiten dat een wolf doodgeschoten mag worden. Maar alleen als de veiligheid "acuut" in gevaar is. Daarvoor heeft een burgemeester geen toestemming nodig.

Wel is natuurlijk de vraag wanneer er precies sprake is van dat acute gevaar. BIJ12, het bureau dat voor de provincies onder andere de wolvenzaken afhandelt, heeft met wolvenexperts een stappenplan opgesteld.

Daarin staat opgesomd wanneer een wolf normaal gedrag vertoont en wanneer er ingegrepen moet worden. Wat er zondagochtend precies in het Drentse Wapse is gebeurd is afwachten, maar het lijkt erop dat de wolf zijn prooi (de schapen) probeerde te verdedigen.

0:40 Afspelen knop Ruiter probeert wolf weg te jagen in Drents-Fries natuurgebied

Onduidelijk of er sprake was van acuut gevaar

In het stappenplan van BIJ12 staat dat een wolf die van een prooi eet en mensen aanvalt niet gelijk gedood hoeft te worden. De wolf moet eerst bang gemaakt worden en pas als dat niet werkt is doodschieten een optie.

Wel kan het dus zo zijn dat er sprake is van acuut gevaar en dan mag de wolf direct worden doodgeschoten. Of daar sprake van was, is niet helemaal duidelijk. Nadat de wolf de boer in zijn arm beet, duurde het nog twee uur voor het dier werd doodgeschoten.

"We moesten een knoop doorhakken. Kun je zo'n wolf wel of niet vrij laten lopen of is het risico te groot dat het weer gebeurt? Het was mij duidelijk dat deze wolf te veel is gefocust op mensen. De adviezen waren eensluidend", vertelt Rikus Jager, de burgemeester van Westerveld, aan RTV Drenthe.

En dus koos de burgemeester ervoor om de wolf te laten doodschieten. Wel houdt Jager er rekening mee dat dit juridische gevolgen kan hebben. Als er inderdaad een rechtszaak volgt, is het aan de rechter om te oordelen of de burgemeester het juiste besluit heeft genomen.