Drentse boer gebeten door wolf die zijn schapen aanviel, dier doodgeschoten

In het Drentse Wapse is zondagochtend een schapenboer gebeten door een wolf. Het dier is uren later door de politie doodgeschoten, zegt een woordvoerder tegen NU.nl. De schapenhouder is met nog onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Het is de eerste keer sinds de terugkeer van de wolf in Nederland dat een mens is gebeten door een wolf.

De schapenhouder zag ergens tussen 7.00 en 8.00 uur dat de wolf zijn schapen aanviel. Hij stormde naar buiten om de wolf weg te jagen en daarop beet het dier de boer. Het is op dit moment niet duidelijk hoe het met de boer gaat.

Na het incident gaf de locoburgemeester van Westerveld (waar Wapse bij hoort) opdracht om de wolf dood te schieten. Dat is volgens de politie enkele uren na het voorval gebeurd. De wolf was toen nog in het veld waar hij de schapen aanviel, zegt een woordvoerder van de gemeente Westerveld.

De burgemeester van Westerveld is zondagochtend langsgegaan bij de familie van de schapenhouder. De doodgeschoten wolf is weggebracht voor onderzoek.