Code oranje in oosten en zuidoosten wegens onweer, hagel en windstoten

Vanmiddag trekken zware onweersbuien over het land. Het KNMI geeft code oranje uit voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. In de rest van het land geldt code geel.

Het weerbeeld heeft deze week te maken met een aantal uitersten. Zaterdag was het de warmste 8 juli ooit gemeten. En afgelopen trok zomerstorm Poly over Nederland. Daarbij kwamen windstoten voor van 100 tot 120 kilometer per uur. Uitschieters waren er aan de kust: op het weerstation bij IJmuiden werd een windstoot van 146 kilometer per uur gemeten.