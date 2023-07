Code oranje in het oosten en zuidoosten voor onweer, hagel en windstoten

Vanmiddag trekken er zware onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land. Het KNMI geeft code oranje uit voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. In de rest van het land geldt code geel. Het is nog onduidelijk waar de zwaarste buien zullen voorkomen.

Tijdens de buien kunnen de hagelstenen lokaal zo groot als golfballen zijn. Ook zijn tijdens buien windstoten mogelijk van 75 tot 100 kilometer per uur.

Er kan schade en gevaar ontstaan door hagel, blikseminslag, omvallende bomen en voorwerpen die wegwaaien. Ook kan er in korte tijd veel neerslag vallen, waardoor plaatselijk wateroverlast kan ontstaan.

Rijkswaterstaat waarschuwt mensen die de weg opgaan. Ook de waterrecreanten zijn gewaarschuwd. Zij moeten een haven opzoeken bij naderend onweer. De NS geeft aan dat het treinverkeer ook last van het weer kan hebben en raadt aan om de website en app van de vervoerder in de gaten te houden.

In de loop van de avond trekken de buien weg richting Duitsland. Daarna wordt het volgens Weeronline overal droog.